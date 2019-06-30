Замминистра обороны Фомин рассказал о заключенных на «Армии-2019» соглашениях с иностранными делегациями

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин рассказал в интервью «Звезде» о результатах встреч на высшем военном уровне, которые прошли в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019».

«Встречались в формате "2+2". Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров встречались в формате "2+2" с Египтом. Это очень интересный и полезный формат встречи. Очень хорошо, когда встречаются вместе военные и дипломаты и обсуждают вопросы, связанные как с военно-техническим сотрудничеством, так и вопросы общерегиональные, глобальные, стратегической стабильности. Была встреча между нашим министром обороны и министром обороны Мали. Было подписано межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. Также Шойгу встречался с министром обороны Республики Гвинея-Бисао. Было подписано межведомственное соглашение о военном сотрудничестве», - заявил Фомин.

Замминистра обороны также отметил, что в рамках форума и на международной арене вообще проходят переговоры на уровне военных министерств и с постоянными партнерами, а также появляются новые контакты.