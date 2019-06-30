Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству Приамурья

Министерство сельского хозяйства подсчитало примерную сумму ущерба, нанесенного сельскому хозяйству Иркутской области.

«Общий ущерб оценивается примерно в 300 миллионов рублей», - заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов на совещании с Владимиром Путиным в Братске.

Кроме того, он пояснил, что денежные компенсации аграрии смогут получить после того, как уйдет вода, в максимально короткие сроки.

Максим Увайдов подчеркнул, что в зоне подтопления оказались 30 крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозорганизаций в пяти муниципальных районах.

Ранее сообщалось о том, что погибло пять человек, 97 - госпитализированы, судьба двоих остается неизвестной, в том числе одного ребенка. Всего пострадало 353 человека, 32 из них – дети.