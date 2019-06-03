Один против восьмерых: подробности трагической гибели бывшего спецназовца в Подмосковье

В Красногорском районе Московской области бывший боец спецназа погиб в результате массовой драки.

Молодой человек пытался заступиться за местного жителя, которого пьяная толпа избивала у дверей местного бара.

Опрошенные жители соседних домов рассказывают, что около полуночи услышали звуки стрельбы и громкие крики.

В поединке против восьмерых Никита, так звали погибшего, получил ранения в грудь. Возможно, один из нападавших использовал пистолет. Это видно на случайных видеокадрах потасовки и подтверждается очевидцами.

Пока нельзя с уверенностью заключить, в какой момент произошло убийство и каким оружием воспользовались предполагаемые виновники трагедии. Последовательность событий предстоит установить полиции.

Осознав случившееся, агрессивная толпа разбежалась и к моменту приезда сотрудников полиции и врачей скорой помощи, оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

В разговоре с журналистами, его друг рассказал, что Никита был бойцом спецназа и неоднократно бывал в командировках в Сирии.

Молодой человек отличался патриотическими взглядами и твердыми представлениями о чести. Он отслужил четыре года, его последний контракт завершился полгода назад. Подробности трагедии выясняются.