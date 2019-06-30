Президент Кипра сломал бедро

Президент Кипра Никос Анастасиадис сломал правое бедро из-за несчастного случая, который произошел с ним утром 29 июня. Лидера государства уже прооперировали. Об этом сообщается на сайте Бюро печати и информации.

«Согласно информации, которую мы получили от лечащего врача, через три недели ожидается, что президент Республики вернется к своим обычным обязанностям», - сообщил изданию министр здравоохранения республики Константинос Иоанну.

Кроме того, Иоанну отметил, что операция длилась чуть больше полутора часов.

«Операция была завершена без каких-либо осложнений», - рассказал врач Андреас Панайоту.

Анастасиадис вступил в должность президента Республики Кипр в 2013 году. На данный момент ему 72 года.