В Иркутской области понизился уровень воды

Уровень воды подтопленном Тулуне Иркутской области опустился на 21 сантиметр, до 1306 сантиметров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Сейчас показатель воды в реке Ия составляет 1306 сантиметров при критических отметках в 700.

В Иркутской области из-за паводка подтоплены тысячи жилых домов, мосты, дороги. Закрыт участок федеральной трассы «Сибирь». Десятки населенных пунктов оказались отрезанными от внешнего мира.

В городе Тулун вышедшая из берегов река прорвала дамбу. По последним данным, жертвами наводнения в Иркутской области стали пять человек, еще 351 пострадал.

Подтоплены более четырех тысяч жилых домов Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском и Зиминском. Размыто около 30 участков дорог, разрушено 15 автомобильных мостов. Во многих населенных пунктах нет света, не работает водопровод. Жители затопленных районов получат материальную помощь.