ВКС РФ за неделю 11 раз поднимались на перехват иностранных разведчиков

Летчики ВКС РФ за неделю 11 раз поднимались в воздух на перехват иностранных разведчиков вблизи границ России. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

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Как отметили в минобороны, всего за этот период было зафиксировано 31 летательный аппарат, ведущий разведдеятельность вблизи российских границ.

В военном ведомстве также уточнили, что нарушений воздушного пространства России допущено не было.

«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что два американских военных самолета заметили у границ Крыма.