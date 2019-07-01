ВКС РФ за неделю 11 раз поднимались на перехват иностранных разведчиков
Всего за неделю более 30 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ.
© Фото: Минобороны РФ
Летчики ВКС РФ за неделю 11 раз поднимались в воздух на перехват иностранных разведчиков вблизи границ России. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
Как отметили в минобороны, всего за этот период было зафиксировано 31 летательный аппарат, ведущий разведдеятельность вблизи российских границ.
В военном ведомстве также уточнили, что нарушений воздушного пространства России допущено не было.
«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что два американских военных самолета заметили у границ Крыма.