Пьяный боец ВСУ поджег блиндаж со своими сослуживцами

Боец ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил поджог. В результате инцидента пострадали несколько человек, сообщили в пресс-службе «Луганского информационного центра».

Согласно сообщению, которое приводится со ссылкой на пресс-службу управления Народной милиции Луганской народной республики, поджог произошел еще 28 июня. Как удалось узнать разведке ЛНР, пьяный боец ВСУ выпустил сигнальную ракету, находясь в блиндаже. В результате сооружение загорелось и было полностью уничтожено. Кроме того, трое других бойцов ВСУ получили сильные ожоги.

По словам представителя пресс-службы НМ ЛНР Ивана Филипоненко, разведка республики «продолжает фиксировать случаи возгорания фортификационных сооружений подразделений ВСУ».

Инциденты из-за нетрезвости украинских военнослужащих происходят постоянно. Так например, ранее командир ВСУ в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь из автомата по своим подчиненным, которые предприняли попытку бегства.