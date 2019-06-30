В Белом доме объяснили слова Трампа об «амнистии» Huawei

Намерение президента США Дональда Трампа о решении снять санкции с Huawei не является для китайской компании полной амнистией. Об этом заявил глава Национального экономического совета в Белом доме Лоуренс Кудлоу телеканалу Fox News. Министерство торговли США предоставит лицензии на поставку товаров только общего назначения, которые доступны без ограничений и в других странах мира.

Ранее стало известно о заявлении Дональда Трампа, согласно которому американские производители смогут продавать китайской компании свое оборудование. При этом на вопрос, означают ли эти действия то, что компанию уберут из «черного списка», американский президент сказал: «Мы говорим об этом».

До этого ведущие американские компании по производству микрочипов попросили Белый дом ослабить санкции против Huawei, так как подобные действия властей приносят большие убытки.