Франция передаст Украине 20 патрульных катеров

Двадцать патрульных катеров OCEA FPB 98 передаст Франция Украине. Об этом сообщается на странице украинского кабинета министров в Facebook.

Суда длинной в 32 метра способны развивать скорость в 35 узлов и могут оснащаться боевыми модулями. На борту катеров предусмотрен экипаж в 13 человек.

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Ранее Пентагон сообщил о намерении направить на помощь Военно-морским силам Украины еще два списанных патрульных катера. В прошлом году Соединенные Штаты в рамках программы утилизации излишков своей военной техники продали Киеву еще два таких списанных катера за девять миллионов долларов.

Украинские военно-морские испытывают испытывает большие проблемы, постоянно выходят из строя старые корабли, а на их ремонт не выделяется финансирование. В результате киевские власти вынуждены приобретать списанные корабли у Запада.