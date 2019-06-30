Боевики за сутки семь раз обстреляли Хаму и Латакию

Террористы за сутки семь раз обстреляли мирные города в Сирии в двух провинциях. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Арабской республике генерал-майор Алексей Бакин.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Икко, Санджека, Айн-Эн-Ашра, Кара-Джагез, Ардаш-Даг провинции Латакия, Эль-Харука и Шейх-Хадид провинции Хама», - сказал он в ходе брифинга.

Напомним, Идлибская зона деэскалации функционирует в Сирии на территории провинции Идлиб, а также на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама с 2017 года. Боевики, находящиеся здесь, несмотря на договоренности о полном прекращении боевых действий, продолжают обстреливать жилые районы мирной Сирии, а также позиции правительственных войск. В результате этих обстрелов неоднократно гибли как мирные жители, так и военнослужащие армии Сирии.

Ранее в Генштабе ВС РФ сообщали, что общая численность группировки террористов здесь составляет 50 тысяч человек.