В Шереметьево объяснили ситуацию с массовым скоплением багажа

Пассажиры международного аэропорта Шереметьево в Москве столкнулись с сильными задержками рейсов и, как следствие, очередями на регистрацию в терминале D. Соответствующие фото появились в Сети.

Около полутора тысяч единиц багажа скопились в воздушной гавани из-за задержек рейсов вследствие грозовой активности.

«Вследствие высокой грозовой активности в пятницу часть рейсов прибыла в Шереметьево с опозданием. Запланированные пассажирами трансферные стыковки не состоялись. Данная ситуация привела к скоплению порядка полутора тысяч единиц багажа, который в настоящее время отправляется по местам назначения», - заявили «Звезде» в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что багажная лента не работала около 30 минут, но сейчас проблема устранена.