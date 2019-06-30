В Польше рассказали о резолюции против возвращения России в ПАСЕ

Несколько стран, которые выступают против восстановления прав России в ПАСЕ, заявили о создании общего проекта резолюции в качестве протеста.

В разработке проекта примут представители Польши, Литвы, Эстонии, Украины, Словакии и Грузии. Об этом, ссылаясь на слова маршала польского сената Станислава Корчевского, сообщает «Радио Польша».

Корчевский отметил, что ряд страны «возмущены» решением Парламентской ассамблеи Совета Европы восстановить полномочия России.

Напомним, за это решение проголосовали 116 депутатов. Некоторые страны не согласились с постановлением. Так, например, в Эстонии уже заявили, что рассмотрят вопрос о выходе из ПАСЕ.