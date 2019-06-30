Астронавт NASA оценил Московский музей космонавтики
Эндрю Морган отметил, что музей космонавтики в Москве - один из самых «крутых» музеев, которые он посещал.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Астронавт NASA Эндрю Морган восхитился музеем космонавтики в Москве. Свои эмоции он написал в аккаунте в Twitter.
«Один из самых крутых космических памятников-музеев, которые я посетил: Мемориальный музей космонавтики в Москве. Мысленно настраиваюсь на полет на Байконур, Казахстан, через несколько дней для карантина и последних приготовлений!» - отметил Морган.
В феврале госкомиссия утвердила программу полетов на Международную космическую станцию в этом году.
Известно, что шестого июля на МКС отправится «Союз МС-13» с российским космонавтом Александром Скорцовым, а также астронавтом ESA Лукой Пармитано и Эндрю Морганом.