Астронавт NASA оценил Московский музей космонавтики

Астронавт NASA Эндрю Морган восхитился музеем космонавтики в Москве. Свои эмоции он написал в аккаунте в Twitter.

«Один из самых крутых космических памятников-музеев, которые я посетил: Мемориальный музей космонавтики в Москве. Мысленно настраиваюсь на полет на Байконур, Казахстан, через несколько дней для карантина и последних приготовлений!» - отметил Морган.

В феврале госкомиссия утвердила программу полетов на Международную космическую станцию в этом году.

© Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Известно, что шестого июля на МКС отправится «Союз МС-13» с российским космонавтом Александром Скорцовым, а также астронавтом ESA Лукой Пармитано и Эндрю Морганом.