Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске

Владимир Путин провел неформальную встречу со своим белорусском коллегой Александром Лукашенко в Минске.

Кроме того, к встрече также присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

В ходе рабочего визита в Белоруссию Путин посетил соревнования по боксу и спортивной гимнастике в рамках Европейский игр. Он побеседовал с российскими спортсменами, их тренерами и президентом МОК Томасом Бахом.

Атлеты подарили Путину куртку с надписью «Команда России». Российский лидер сразу примерил предмет гардероба, отметив, что подарок подошел по размеру.