Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске
Встреча состоялась в резиденции белорусского президента.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ
Владимир Путин провел неформальную встречу со своим белорусском коллегой Александром Лукашенко в Минске.
Кроме того, к встрече также присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.
В ходе рабочего визита в Белоруссию Путин посетил соревнования по боксу и спортивной гимнастике в рамках Европейский игр. Он побеседовал с российскими спортсменами, их тренерами и президентом МОК Томасом Бахом.
Атлеты подарили Путину куртку с надписью «Команда России». Российский лидер сразу примерил предмет гардероба, отметив, что подарок подошел по размеру.