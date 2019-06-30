Умер первый президент Черногории

Экс-президент Черногории Момир Булатович ушел из жизни в возрасте 62 лет. Об этом информирует национальное телевидение страны.

Причины смерти политика не уточняются. Известно, что он умер в селе Рачи, около Подгорицы.

Булатович родился в 1953 году в Белграде в семье офицера Югославской народной армии. Главой Черногории он стал в 1990 году и занимал этот пост вплоть до 1998 года. После чего по приглашению президента Югославии Слободана Милошевича возглавил кабмин вплоть до 2000 года.

После ухода с государственных должностей Булатович ушел в научную деятельность и написал несколько книг.