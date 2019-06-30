Аэропорт в Триполи приостановил работу из-за авиаудара

Международный ливийский аэропорт Митига в Триполи остановил авиасообщение из-за авиаудара. Об этом сообщило руководство воздушной гавани.

«Авиасообщение в аэропорту Митига прекращено до дальнейшего извещения из-за авиаудара по нему», - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.

Кто именно из двух враждующих сторон нанес удар, не уточняется.

Ливия фактически перестала быть единым государством в 2011 году – после свержения и убийства бывшего лидера страны Муаммара Каддафи. Сейчас в стране царит двоевластие. В восточной части заседает избранный жителями парламент под руководством Агили Салеха, а на западе, в Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия. При этом власти восточной части сотрудничают с Ливийской национальной армией.