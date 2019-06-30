В Эстонии рассмотрят вопрос о выходе из ПАСЕ

Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), которая входит в правящую коалицию, призвал рассмотреть на голосовании в парламенте вопрос об отзыве делегации из ПАСЕ.

Ранее премьер-министр страны Юри Ратас заявил, что правительство Эстонии не поддерживает идею выхода страны из Парламентской ассамблеи.

Совет EKRE отмечает, что права России были восстановлены «под волевым руководством ведущих стран Европы», несмотря на то, что «Кремль игнорировал все резолюции ПАСЕ в отношении Крыма и Украины и продолжает нарушать международное право».

«Мы считаем, что Эстония должна приостановить участие в организации, которая утратила свой моральный авторитет», - считают в EKRE.

Однако руководство Консервативной народной партии отметило, что подобное решение должны принимать не только правительство, но и депутаты парламенты Эстонии, пишет РИА Новости.

Напомним, ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации в полном объеме. За это решение проголосовали 116 депутатов. Однако представители Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины выступали против восстановления прав России в ассамблее.