Путин потребовал доклад о помощи пострадавшим под Иркутском до 3 июля

Президент России Владимир Путин поручил доложить ему об оказанной помощи и ликвидации последствий масштабного наводнения в Иркутской области до третьего июля. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Данное поручение глава государства направил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, главе МЧС Евгению Зиничеву, полпреду в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло, полпреду президента РФ на Дальнем Востоке Юрию Трутневу и губернатору Иркутской области Сергею Левченко.

Так, Путин потребовал в срочном порядке начать выплаты компенсаций всем пострадавшим, а также организовать информационное обеспечение, чтобы жители вовремя узнавали о ситуации в регионе, а также о пунктах, где они могут получать питьевую воду и предметы первой необходимости.

Также президент подчеркнул, что детей и семьи с малолетними детьми необходимо разместить в лагерях отдыха. Ответственные за реализацию поручений должны создать условия для начала оценки нанесенного стихией ущерба и организовать комиссию по устранению последствий паводков.

Ранее область получила от правительства страны 662 миллиона рублей из резервного фонда.

По последним данным МЧС, из-за стихийного бедствия в регионе погибли пять человек, более 500 обратились за медицинской помощью. В области введен режим чрезвычайной ситуации.