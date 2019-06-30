В Одинцово на ходу задымился автобус: видео
На видео автобус следует по крайней правой полосе, при этом за ним виден огромный шлейф густого дыма.
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В подмосковном Одинцово на полном ходу задымился пассажирский автобус. Кадры ЧП были опубликованы в социальной сети.
На видео автобус следует по крайней правой полосе, при этом за ним виден огромный шлейф густого дыма.
По данным соцсети, никто из пассажиров не пострадал. Причина ЧП неизвестна, однако, по версии пользователей, из строя могли выйти двигатель или колодки транспорта.