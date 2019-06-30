Летевший из Японии самолет совершил экстренную посадку в Красноярске
Один из пассажиров резко почувствовал недомогание. Его сняли с рейса и доставили в больницу.
© Фото: Алексей Иванов , ТРК Звезда
В Красноярске самолет, следовавший по маршруту Токио - Варшава, совершил экстренную посадку в связи с плохим самочувствием одного из пассажиров.
Инцидент произошел в 15:15 по местному времени. Мужчину сняли с рейса и доставили в одну из больниц города.
К настоящему моменту информации о его состоянии не поступало.
Как информируют красноярские СМИ, авиасудно принадлежит польской авиакомпании LOT.