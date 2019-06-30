Летевший из Японии самолет совершил экстренную посадку в Красноярске

В Красноярске самолет, следовавший по маршруту Токио - Варшава, совершил экстренную посадку в связи с плохим самочувствием одного из пассажиров.

Инцидент произошел в 15:15 по местному времени. Мужчину сняли с рейса и доставили в одну из больниц города.

К настоящему моменту информации о его состоянии не поступало.

Как информируют красноярские СМИ, авиасудно принадлежит польской авиакомпании LOT.