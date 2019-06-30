Спортсменки подарили Путину куртку на II Европейских играх

Во время визита в Минск президент России Владимир Путин встретился в Деревне спортсменов с российской сборной, которая принимает участие во II Европейских играх.

Глава государства отметил, что эти соревнования станут для многих трамплином на пути новых побед и достижений.

Спортсменки подарили Путину куртку с надписью «Команда России». Лидер страны не только принял презент, но и сразу примерил его, отметив, что подарок подошел по размеру. После он сфотографировался с российскими спортсменами и их тренерами.

Вечером Путин посетит церемонию закрытия II Европейских игр на стадионе «Динамо». Среди почетных гостей - глава МОК Томас Бах, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Армении Армен Саркисян и другие.