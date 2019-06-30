В Минздраве рассказали о помощи пострадавшим при наводнении в Тулуне

В Иркутской области продолжаются спасательные операции жителей пострадавших из-за наводнения районов. В настоящий момент более полутора тысяч человек эвакуированы из зоны бедствия.

Для предотвращения вспышек инфекционных заболеваний в регион направили заместителя директора ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава России Леонида Шамова и заслуженного врача РФ Владимира Городина.

Как рассказали в пресс-службе Минздрава, медицинская помощь во всех населенных пунктах оказывается в необходимом объеме. Всего к врачам обратилось более шестисот человек, из них более пятидесяти - дети.

«Вопросы льготного лекарственного обеспечения взяты на особый контроль», - уточнили в ведомстве.

По последним данным, 136 человек госпитализированы. Их состояние оценивается как среднее и удовлетворительное.

Напомним, в Иркутской области из-за паводка подтоплены тысячи жилых домов, мосты, дороги. Закрыт участок федеральной трассы «Сибирь».

Десятки населенных пунктов оказались отрезаны от внешнего мира.

Более трех тонн гуманитарной помощи направлено в Иркутскую область для помощи пострадавшим.