В Тулуне сформировали мобильный штаб помощи пострадавшим

Мобильный региональный штаб по помощи пострадавшим от наводнения под Иркутском создан в Тулуне. Штаб будет заниматься координацией всех действий, а также оказывать помощь в ликвидацией последствий катастрофы. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол.

«Полтора часа мы ходили на лодках там, где раньше были улицы Тулуна. Дома либо затопило с крышами, либо вообще унесло. Только по столбам можно догадаться, где раньше шли улицы. На мост федеральной трассы сейчас давит масса из снесенных построек, ширина этой полосы примерно 150 метров», - отметил Сокол.

Напомним, в Тулуне в результате выхода из берегов реки Ия полностью ушли под воду более 800 домов, а также федеральная трасса Р-255 «Сибирь», сообщается в пресс-службе ИРО «Единой России».

Режим чрезвычайной ситуации действует в пяти района Иркутской области. По данным МЧС, из-за паводка погибли пять человек, за медицинской помощью обратились более 500 граждан, 112 из которых потребовалась госпитализация.

Для борьбы с наводнением ЦВО направил подразделения, а военно-транспортная авиация доставила в Иркутскую область мобильный хлебозавод.