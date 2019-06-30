Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в РФ

Грузинская артистка Нино Катамадзе поддержала митинги в Тбилиси и отказалась от выступлений в России.

На прошлой неделе Катамадзе выступила в Москве на фестивале «Усадьба Jazz» - это вызвало критику со стороны Грузии.

«Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!» - написала она в своем Facebook.

Катамадзе также поддержала призыв митингующих к отставке главы МВД страны Георгия Гахарии.

В Грузии больше недели идут массовые протесты. Поводом к беспорядкам стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов по приглашению организаторов сел в кресло спикера грузинского парламента, после этого радикалы начали штурм здания. Тогда пострадали 240 человек, более 300 задержали.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию «оккупантом и врагом», обвинив Москву в организации протестов. Глава российского правительства Дмитрий Медведев счел данное заявление непрофессиональным. По мнению премьер-министра, положение в Грузии – результат борьбы оппозиции с провластными силами.

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять рейсы в Грузию с восьмого июля, а Минтранс в свою очередь запретил грузинским перевозчикам полеты в Россию.