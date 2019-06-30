«Армия-2019»: впечатляющие итоги грандиозного форума

Пятый юбилейный форум «Армия-2019» завершил свою работу. В течение шести дней мероприятия форума проходили в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка, а также в 35 городах и населенных пунктах Западного, Южного, Центрального, Восточного военных округов и Северного флота.

За шесть дней работы форума его общее количество гостей и участников превысило один миллион человек.

Форум «Армия-2019» совместил наряду со статическими экспозициями и динамическим показом возможностей боевой техники обширную научно-деловую программу и разнообразные культурно-художественные и военно-патриотические мероприятия.

На полях форума работали представители 120 стран мира, 41 из которых представляли делегации высокого уровня, делегации от 16 государств были представлены экспертами, еще 63 делегации на уровне представителей иностранных посольств. Общее количество представителей иностранных военных ведомств превысило 700 человек.

На полях форумов проведено 107 двусторонних встреч, 55 из них прошли с иностранными партнерами по линии Минобороны России, Минпромторга России, ФСВТС России. По линии АО «Рособоронэкспорт» и предприятий военно-промышленного комплекса состоялись 52 двусторонние встречи.

Статическая экспозиция форума была представлена в тематических разделах, где демонстрировались передовые разработки в сфере радиоэлектронной борьбы и разведки, оптико-электронных и геоинформационных систем, беспилотной авиации, лазерных технологий, средств гидрометеорологического обеспечения, ядерно-оружейного комплекса, созданных в интересах Вооруженных Сил.

Основная выставочная экспозиция занимала площадь в 257,6 тысяч квадратных метров, где для свободного осмотра была выставлена 361 единица вооружения военной и специальной техники из наличия Минобороны России. В форуме приняли участие свыше 1300 предприятий, которые представляли 27 239 экспонатов.

На форуме были развернуты 10 национальных экспозиций предприятий ОПК Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Турции, Таиланда и ЮАР.

Выставки также были организованы 101 оборонным предприятием из 14 зарубежных стран (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Латвия, ОАЭ, Пакистан, Таиланд, Турция, Франция, ЮАР).

На открытой площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот» представлены новейшие и перспективные образцы вооружения и военной техники, ставшие премьерами форума: пусковая установка зенитной ракетной системы С-350 «Витязь», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ», самоходная артиллерийская установка 2С42 «Лотос», 82-миллиметровый самоходный миномет 2С41 «Дрок», машина РХБ защиты РХМ-8, автомобиль «Тайфун» с легким минным тралом, беспилотные летательные аппараты: большой дальности «Охотник», малой дальности - «Корсар».

Традиционными участниками экспозиции стали образцы: боевая машина с 57-миллиметровой зенитной пушкой «Деривация», танк Т-14 на платформе «Армата», БМП Т-15 на платформе «Армата», БМП Б-11 на платформе «Курганец-25», БМП К-17 на платформе «Бумеранг», боевая машина поддержки танков, 152-миллиметровый артиллерийский комплекс 2С35 «Коалиция-СВ», а также линейка роботизированных комплексов.

Ярким событием форума стала экспозиция «День инноваций Министерства обороны Российской Федерации». Выставка сформирована под эгидой Военного инновационного технополиса «Эра» с привлечением военных и гражданских вузов, научно-исследовательских организаций, научных рот и предприятий промышленности.

На экспозиции были представлены инновационные проекты, отобранные по результатам «Дней инноваций» военных округов, центральных органов военного управления, вузов и НИО Минобороны России.

В рамках форума «Армия-2019» технополис «Эра» удостоен награды в номинации «Лучшая экспозиция форума».

Для динамического показа из наличия Минобороны России было задействовано 304 единицы ВВСТ, а также 27 образцов вооружения и техники от 16 предприятий промышленности.

По уже сложившейся традиции, участников и гостей форума порадовали своей большой летной программой экипажи авиационных групп высшего пилотажа «Русские витязи», «Стрижи» и «Беркуты». Одиночный пилотаж выполнили самолеты Су-35С, Як-130, Як-152, вертолет Ка-52.

В рамках научно-деловой программы проведено 173 мероприятия по наиболее актуальным проблемам обеспечения обороны государства, развития международного военного, военно-технического и военно-экономического сотрудничества. Общее количество участников деловой программы составило 11 699 человек, из них более 2,5 специалистов высшей квалификации.

В ходе круглых столов, конференций и брифингов, которые проводились в режиме прямой видеоконференцсвязи с 26 абонентами от Санкт-Петербурга до Хабаровска, обсуждались новые идеи, достижения военно-технической мысли и решения по их реализации с участием известных общественных деятелей, военных экспертов, генеральных конструкторов и ведущих ученых.

Гран-при Международного военно-технического форума «Армия-2019» удостоено научно-производственное объединение «Высокоточные комплексы».

За несколько недель до начала форума холдинг развернул в парке Патриот новую площадку, которая стала жемчужиной для профессионалов стрелкового оружия. 15 современных галерей нового стрелкового центра, в которых предусмотрена возможность работать с любыми видами стрелкового и гранатометного вооружения в любое время суток и в любых погодных условиях с дальностью от 50 метров до 2 километров, теперь будут действовать постоянно.

В рамках форума Министерством обороны России было подписано 46 государственных контрактов с 27 предприятиями на общую сумму свыше 1 триллиона рублей. Договорные обязательства по выполнению государственного оборонного заказа были подписаны на поставку ВКС многофункционального авиационного комплекса пятого поколения Су-57, включая перспективные авиационные средства поражения и новейших вертолетов Ми-28НМ. ВМФ получит большие подводные лодки проекта 677 Lada, партию атомных подводных крейсеров проекта 885М «Ясень-М», а также морские средства поражения. Ракетные комплексы «Искандер-М» будут дополнительно снаряжены высокоточными крылатыми ракетами, а подразделения ПВО - зенитными ракетами большой дальности для ЗРС С-400.

К работе по отбору инновационных разработок и технологий, представляющих интерес для Вооруженных сил России, на МВТФ «Армия-2019» привлечено более 350 экспертов от 32 органов военного управления, а также вузов научно-исследовательских организаций Минобороны России.

В результате работы форума военные эксперты отобрали 278 инновационных разработок и проектов, представляющих интерес для обеспечения обороны и безопасности государства.

Шестидневную программу форума в Подмосковье и на площадках в военных округах и на Северном флоте освещали свыше 2,5 тысяч представителей ведущих российских и зарубежных СМИ.

По ключевым показателям (количеству стран-участниц, официальных иностранных делегаций, по количеству экспонентов и экспонатов, по количеству вооружения, военной и специальной техники, инновационных решений, представленных в рамках статической экспозиции и задействованных в динамической программе, по числу мероприятий научно-деловой программы, по посещаемости) МВТФ «Армия-2019» превзошел результаты форумов прежних лет.