Масштаб наводнения в иркутском Тулуне сняли с коптера

Вышедшая из берегов река Ия фактически полностью погрузила под воду часть города Тулун в Иркутской области. Затоплено свыше восьмисот домов, а также федеральная трасса Р-255 «Сибирь».

Кадры с коптера опубликованы в Сети. На них видны масштабы повреждений.

Несмотря на то, что уровень воды снизился, состояние критическое. Синоптики опасаются, что из-за осадков на следующей неделе приток воды может повыситься.

Из эпицентра были эвакуированы более полутора тысяч жителей.

По последним данным, пять человек погибли, за медпомощью обратились свыше 500 человек.

Власти иркутской области уже начали выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнения людям.