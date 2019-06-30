Анастасия Приходько баллотируется в Верховную раду

Певица Анастасия Приходько баллотируется в депутаты на Украине в избирательном округе в Виннице.

«Гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийнaя, проживает в селе Крюковщина Киево-Святошинского района Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения - политическая партия "Всеукраинское объединение "Батькивщина"», - сообщается на сайте ЦИК.

Приходько предлагает ввести новую систему налогообложения с единым налогом на прибыль владельцев предприятий в размере 15%, не облагать налогом средства предприятия, пока они находятся в обороте в его деятельности. «Облагать налогом только те средства, которые владелец изымает из предприятия, отменить налог на добавленную стоимость», - говорится в ее предвыборной программе.

Анастасия Приходько принимала участие в шоу «Фабрика звезд-7» и стала его победителем. Она также представляла Россию на конкурсе «Евровидение» в 2009 году. В октябре 2018 года Приходько объявила о завершении карьеры. Она заявила, что уходит со сцены ради политики.

Внеочередные выборы в Верховную раду пройдут 21 июля по смешанной системе: половину депутатов выберут по партийным спискам, половину - в мажоритарных округах.