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«Армия-2019» в ВВО: какую программу показали гостям форума

Дарья Муромова
18:22 30.06.2019
Гостями форума в ВВО на 11 выставочных площадках площадью 30 тысяч квадратных метров за три дня стали более 130 тысяч человек - более 92 тысяч граждан и 38 тысяч военнослужащих.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

Сегодня, 30 июня, в Восточном военном округе завершил работу военно-технический форум «Армия-2019».

Мероприятия состоялись в шести регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири, в частности, в Приморском крае во Владивостоке и Уссурийске, на аэродроме «Центральный» в Хабаровске, на полигоне «Песчанка» в Забайкалье, на полигоне «Белогорский» в Амурской области, аэродромах «Восточный» в Бурятии и «Пушистый» на острове Сахалин.

Гостями форума в ВВО на 11 выставочных площадках площадью 30 тысяч квадратных метров за три дня стали более 130 тысяч человек - более 92 тысяч граждан и 38 тысяч военнослужащих.

На площадках форума было представлено более 250 единиц военной техники, в том числе семь кораблей и около 30 самолетов и вертолетов. В частности, в Хабаровске гости увидели ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ «Терминатор», самые большие в мире вертолеты Ми-26. Зрители наблюдали демонстрационные пролеты истребителей Су-35 и бомбардировщиков Су-34, действия экипажей вертолетов по тушению пожаров и эвакуации экипажа воздушного судна.

На полигоне «Песчанка» в Забайкалье состоялись показательные выступления военнослужащих роты Почетного караула, юнармейского отряда «Патриоты Забайкалья» и разведчиков мотострелкового соединения округа. Для гостей форума был организован демонстрационный показ преодоления водной преграды танками и БМП.

Гости форума на полигоне «Белогорский» в Амурской области увидели практические действия в наступлении усиленного мотострелкового взвода с применением стрелкового оружия, гранатометов и боевых машин, а также работу артиллерийских подразделений по проведению салюта холостым выстрелом.

На Сахалине военнослужащие Восточного военного округа развернули экспозицию вооружения и военной техники. Гости форума осмотрели зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска» и установку разминирования УР-77, так называемый «Змей Горыныч».

Помимо этого, были доступны для осмотра вертолет Ми-8АМТШ «Терминатор», пусковая установка комплекса С-300, радиолокационная станция «Гамма-С1», танк Т-80, БТР-80, РСЗО «Град», «Смерч», «Ураган» и самоходные пушки «Гиацинт».

Одной из особенностей выставки на аэродроме «Пушистый» стал комплекс беспилотной авиации «Элерон-3».

На аэродроме «Восточный» в Бурятии был организован показ авиационной техники, техники ДОСААФ России, продукции приборостроительного завода, образцов стрелкового оружия, экипировки и боевого снаряжения.

Гостям форума приемы рукопашного боя с имитацией стрельбы и взрывов продемонстрировали военнослужащие разведывательных подразделений ВВО в ходе показательных выступлений. Десантники устроили динамический показ десантирования десантно-штурмовых групп парашютным и посадочным способом.

Также для гостей на аэродроме «Восточный» работал страйкбольный тир с современным автоматическим оружием (АК-74, АС «ВАЛ»), лазертаг, а также были организованы показательные выступления картингистов и катание всех желающих на БТР-80.

Жители Уссурийска в ходе работы форума ознакомились с ударным вертолетом Ка-52 «Аллигатор», десантно-штурмовым Ми-8АМТШ, реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Ураган», «Град», перспективными разработками техники ПВО - ЗРК «Тор», а также зенитно-ракетным комплексом «Бук» и «Стрела-10М3».

Кроме того, для осмотра был выставлен танк Т-72Б, модернизированная БМП-2М, гаубица «Гиацинт-С», самоходная артиллерийская установка «МСТА-С», противотанковый ракетный комплекс «Штурм», техника связи и радиоэлектронной борьбы. В ходе динамического показа горожанам продемонстрировали развертывание комплексов наземных станций ПВО и РЭБ.

На всех выставочных площадках выступили военные творческие коллективы, работали пункты отбора на военную службу по контракту. Повара ВВО для гостей мероприятия приготовили около десять тысяч порций гречневой каши с тушенкой, луком и морковью.

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