Десятки тысяч человек посетили форум «Армия-2019» в ЦВО за три дня работы в Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре

Десятки тысяч человек посетили пятый военно-технический форум «Армия-2019» в Центральном военном округе за три дня работы в Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре.

В Свердловской и Самарской областях свыше 10 тысяч человек смогли пострелять более чем из 20 видов раритетного и современного огнестрельного вооружения, находящегося в российской армии: русской трехлинейной винтовки Мосина, современной снайперской винтовки Драгунова, автомата Калашникова и модернизированного пулемета «Печенег», специальной бесшумной снайперской винтовки, пистолета Макарова и многих других образцов.

В Екатеринбурге более 7 тысяч человек прокатились на современном бронетранспортере БТР-82А.

Среди новинок форума в этом году были представлены: автоматизированный комплекс постановки радиоэлектронных помех «Житель», модернизированный танк Т-72Б3 с улучшенными боевыми характеристиками, комплекс ПВО средней дальности «Бук-М2», самоходный противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С», зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла». Гости форума смогли увидеть боевые возможности экспонатов выставки в ходе учебных боев.

На выставке в трех городах было представлено более 200 единиц бронетанковой, автомобильной, специальной техники и ракетно-артиллерийского вооружения, а также более 300 образцов современного и раритетного стрелкового оружия.

Впервые в ходе проведения форума «Армия-2019» по решению командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина на мероприятие были приглашены дети с ограниченными возможностями и из детских домов Свердловской области.