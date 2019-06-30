Как изменится жизнь россиян с 1 июля

С первого июля в России вступает ряд изменений.

Так, с первого дня второго летнего месяца начинается выход на пенсию по старости тех, кто попал в первую очередь под принятую в 2018 году пенсионную реформу - женщин 1964 года рождения и мужчин, рожденных в январе 1959 года.

Кроме того, до десяти тысяч рублей увеличатся пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей и опекунов.

С июля стартует эксперимент по маркировке товаров, которые производятся в России или импортируются в страну.

Для организаций, предоставляющих услуги россиянам, станет обязательным внедрение онлайн-касс. Подобные аппараты также будут установлены в общепитах, где не используется наемный труд, и в продающих проездные билеты автоматах.

Более того, вступает в силу закон, защищающий дольщиков, по которому для строительства компании будут использовать собственные или заемные средства, а не деньги дольщиков.

Изменения коснутся и гостиничного бизнеса. Отныне всем отелям, в которых более 50 номеров, должны быть присвоены звезды.

Все автобусы, троллейбусы и транспорт для перевозки грузов оснастят аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

А с 8 июля приостанавливаются перелеты в Грузию российских авиакомпаний. Также вступает в силу временный запрет на полеты грузинских авиакомпаний в РФ.