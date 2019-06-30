Выставки форума «Армия-2019» на Северном флоте увидели тысячи жителей Заполярья

Несколько десятков тысяч жителей и гостей Кольского Заполярья побывали на выставках вооружения и военной техники Северного флота, состоявшихся в рамках региональной программы форума «Армия-2019» в военных гарнизонах Североморск, Сафоново, Спутник и в парке «Патриот» Северного флота.

Всего на выставках было показано более 200 образцов современного и исторического вооружения бронетанковой, автомобильной и авиационной техники. В главной базе флота - Североморске - с пятницы по воскресенье для посещения населением были открыты боевые корабли и катера, а также суда обеспечения: гидрографические и водолазные катера, плавкраны и буксиры. Гостей приветствовали моряки эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков», большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко», больших десантных кораблей «Иван Грен» и «Георгий Победоносец», малых ракетных и противолодочных кораблей, тральщиков и противодиверсионного катера «Валерий Федянин».

На причальном фронте были оборудованы выставки ракетного и минно-торпедного вооружения, оружия и снаряжения боевых пловцов и подводного спецназа по борьбе с диверсантами.

Историческая техника была выставлена на Приморской площади Североморска, в поселке Сафоново и в парке «Патриот» под Кильдинстроем.

На всех площадках работали пункты отбора на военную службу по контракту, которые посетило более 500 человек. Заявления на службу подали более 50 кандидатов.

Экспозиции форума «Армия-2019» в Североморске и в парке «Патриот» посетил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Он отметил высокий интерес к военной технике среди подрастающего поколения жителей Заполярья и пригласил всех мурманчан посетить мероприятия Северного флота, которые пройдут в июле в преддверии празднования Дня Военно-Морского Флота. 27 июля в парке «Патриот» под Кильдинстроем состоится традиционная гонка «Заполярный рубеж» - бег по пересеченной местности с преодолением искусственных и естественных препятствий. На следующей неделе начнется прием заявок на участие в соревнованиях от команд и спортсменов.