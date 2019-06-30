Apple скрытно отозвала MacBook Air 2018

Данные об отозванных ноутбуках MacBook Air 2018 можно было увидеть только во внутреннем документе официальных магазинов Apple и сервисных центрах. Однако доступ к информации получил журналист, после чего она была оглашена, пишет ИА «Версия».

Исходя из документа, у небольшой партии ноутбуков были выявлены проблемы с материнской платой. Подробности в документе не приводятся, однако производитель предлагает пользователям бесплатный ремонт.

Все владельцы бракованной техники получат на свою электронную почту письмо от службы поддержки Apple, где будут разъяснены последующие шаги. В ближайшем сервисном центре компании сотрудники проверят серийный номер ноутбука и бесплатно заменят материнскую плату.

При этом бесплатную замену можно будет осуществить только у тех устройств, которые были куплены не позже четырех лет назад.