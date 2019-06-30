Суд в Ростове арестовал экс-жену Цеповяза

Бывшую жену одного из лидеров «члена банды» Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю и ее брала арестовали в Ростове-на-Дону. Они подозреваются в вымогательстве 70 миллионов рублей у коммерсанта.

«Арестовали обоих. На один месяц и 25 дней» - цитирует РИА Новости адвоката экс-супруги Цеповяза Эдуарда Чургулию.

Ранее Стришняя и ее брат были задержаны. По данным их адвоката, уголовное дело было возбуждено 24 мая. Защита считает, что дело заказное и таким образом у Стришней пытаются отобрать бизнес - ОПХ «Слава Кубани».

Вячеслав Цеповяз отбывает наказание в колонии Амурской области. Он приговорен к 19 годам и 10 месяцам заключения. Он отбывает наказание по делу банды Цапков.