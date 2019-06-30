Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Звезде», какой будет погода в Москве на наступающей неделе.

«В первый день июля в Москве и по области ожидается переменная облачность, днем местами пройдут кратковременные дожди, которые в вечерние и ночные часы будут сопровождаться грозами. Температура воздуха будет активно расти, и в период максимального прогрева в первый день недели столбики термометров в центре города повысятся до +24… +26 градусов», - заявил он.

Во вторник характер погоды изменится мало, столичный регион останется под влиянием теплой части циклона. По-прежнему будут наблюдаться кратковременная облачность, кратковременные дожди, днем столбики термометров установятся на отметке +23… +25 градусов.

«Начиная со среды и до конца недели циклон будет постепенно будет разворачиваться к берегам Москвы-реки своей более холодной частью и понесет в наш регион более прохладные и более влажные воздушные массы. Погода будет облачная с прояснениями», - сказал синоптик.

По его словам, время от времени будут идти дожди, а температура воздуха в дневные часы будет колебаться в пределах +17… +19 градусов.