«Защищайся!» Сотрудница зоопарка остановила веником и совком белого медведя
Медведь попал в вольер, когда в нем проходила уборка.
© Видео: Maks Vinny, Youtube © Фото: Maks Vinny, Youtube
В сети появилось видео противостояния белого медведя и сотрудницы зоопарка. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.
Медведь проник в вольер, когда в нем шла уборка. На кадрах видно, как животное подходит к сотруднице зоопарка, которая, не растерявшись, выставила перед собой совок и веник. Мишка отступил, но вскоре вновь вернулся.
Женщина начала передвигаться в сторону выхода, при этом она шла спиной вперед, чтобы контролировать поведение животного. Все закончилось благополучно. Белый медведь остался в вольере, а сотрудница зоопарка его покинула.
Инцидент произошел 28 июня. Как утверждает автор ролика, размещенного в Сети, события разворачивались в Московском зоопарке.