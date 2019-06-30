«Защищайся!» Сотрудница зоопарка остановила веником и совком белого медведя

В сети появилось видео противостояния белого медведя и сотрудницы зоопарка. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Медведь проник в вольер, когда в нем шла уборка. На кадрах видно, как животное подходит к сотруднице зоопарка, которая, не растерявшись, выставила перед собой совок и веник. Мишка отступил, но вскоре вновь вернулся.

Женщина начала передвигаться в сторону выхода, при этом она шла спиной вперед, чтобы контролировать поведение животного. Все закончилось благополучно. Белый медведь остался в вольере, а сотрудница зоопарка его покинула.

Инцидент произошел 28 июня. Как утверждает автор ролика, размещенного в Сети, события разворачивались в Московском зоопарке.