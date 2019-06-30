В Приангарье отправили вагон с помощью из госрезерва

Вечером в воскресенье в город Тулун Иркутской области отправится вагон с помощью из государственного материального резерва. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Вагон, выделенный АО "РЖД", с помощью из государственного материального резерва отравляется сегодня вечером в Тулун», - сказано в сообщении.

Для пострадавших и сотрудников МЧС везут палатки, кровати, одеяла и другие необходимые вещи. В ближайшее время дополнительные части МЧС прибудут в Тулун из соседних субъектов для проведения аварийно-восстановительных работ в пострадавших от паводков территориях.

В город Нижнеудинск из Братска прибыл топливный заправщик с 13 тоннами топлива для вертолетной группировки.

Режим чрезвычайной ситуации действует в Приангарье из-за паводка в пяти районах - Зиминском, Тулунском, Чунском, Тайшетском и Нижнеудинском. По информации правительства региона, 1,7 тысяч жилых домов остаются подтоплены, в них проживает 4,2 тысячи человек. В свою очередь ГУ МЧС по региону сообщало, что паводком подтоплены свыше 3,7 тысячи домов, в которых живут 9 тысяч человек.

По последним данным чрезвычайного ведомства, из-за масштабного наводнения в регионе пять человек погибли, за медпомощью обратились свыше 500 человек, госпитализированы 112 человек.

Для борьбы с паводком в Иркутскую область ЦВО направил подразделения. Военно-транспортная авиация в Приангарье доставила мобильный хлебозавод.