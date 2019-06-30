Опубликованы кадры с новым арктическим «Тор-М2ДТ»
Дальность обнаружения им цели составляет 32 тысячи метров.
© Видео: ТРК "Звезда"
«Звезда» публикует кадры с боевой машиной из состава ЗРК 9К331МДТ «Тор-М2ДТ», представленной на форуме «Армия-2019».
Этот зенитный ракетный комплекс предназначен для работы в условиях Арктики и Крайнего Севера при сложных климатических условиях, полном отсутствии дорог и удаленности от баз.
Дальность обнаружения им цели составляет 32 тысячи метров, а количество одновременно обрабатываемых целей составляет 144.