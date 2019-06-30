Десять альпинистов заблудились на Эльбрусе. Об этом сообщается на сайте МЧС по Республике Кабардино-Балкария.

«На Эльбрусе на высоте 5250 метров из-за плохой видимости сбилась с маршрута группа из десяти человек, в том числе шестеро граждан Ирландии», - говорится в сообщении ведомства.

Навстречу группе альпинистов для того, чтобы оказать им помощь, выдвинулись спасатели.

По предварительной информации, один из альпинистов не может самостоятельно передвигаться. Об этом рассказали РИА Новости в МЧС.