Путин поручил оценить ущерб от паводка под Иркутском

«В целях оперативного оказания первоочередной помощи гражданам, пострадавшим от наводнения на территории Иркутской области, обеспечьте проведение по мере создания условий работ по оценке ущерба, прежде всего в части жилья и имущества граждан и объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры», - цитируются слова Путина на сайте президента страны.

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