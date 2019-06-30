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Путин поручил оценить ущерб от паводка под Иркутском

Дарья Муромова
16:53 30.06.2019
Также Путин поручил немедленно начать выплаты пострадавшим гражданам.
© Видео: МЧС РФ © Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил оценить ущерб от наводнения, которое настигло Иркутскую область.

«В целях оперативного оказания первоочередной помощи гражданам, пострадавшим от наводнения на территории Иркутской области, обеспечьте проведение по мере создания условий работ по оценке ущерба, прежде всего в части жилья и имущества граждан и объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры», - цитируются слова Путина на сайте президента страны.

Поручение дано премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, главе МЧС Евгению Зиничеву, полпреду в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло, полпреду президента РФ на Дальнем Востоке Юрию Трутневу, губернатору Иркутской области Сергею Левченко по итогам совещания в Братске.

Также Путин поручил немедленно начать выплаты пострадавшим гражданам. Под личный контроль эту ситуацию должен взять глава региона.

Масштабное наводнение в Иркутской области произошло из-за того, что проливные дожди совпали с таянием снегов в горах Восточного Саяна. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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