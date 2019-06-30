По бутылке вина в руки: в Грузии срочно ищут, как заменить российских туристов

Туристический сезон в Грузии на грани срыва. После того, как в Тбилиси началась антироссийская вакханалия и Москва в ответ на эти бесчинства закрыла прямое авиасообщение, власти Грузии срочно ищут, как и кем заменить российских туристов.

Уже принят срочный план спасения отрасли, а всем европейским посольствам дано указание вовсю рекламировать грузинские курорты и, цитата, «укреплять имидж Грузии как спокойной туристической страны». Однако европейцы в Грузию ехать пока не спешат. Это постсоветскому пространству не надо объяснять, что такое Грузия и, как говорится, с чем ее едят. А вот для западных туристов - это что-то далекое, непонятное и совсем не очевидное. Тем более что и никаких юридически закрепленных гарантий безопасности туристам Грузия по-прежнему не дает.

В центре Тбилиси в обеденное время теперь вместо звона бокалов - тишина. Прошла всего неделя с момента запрета прямых перелетов между Грузией и Россией, а уже в разы меньше заказанных хинкали, шашлыка и хачапури. Даже мороженое и то не берут, жалуются продавцы.

«С самого лета, как начался сезон, у меня продажи были высоки, больше ста мороженых я точно продавал в день, а сейчас 2-3 дня прошло и меньше в два раза получается», - рассказал Ника Габузян, продавец мороженого.

Как зашаталась отстроенная за десятилетия туристическая система, заметнее всего в центре Тбилиси - на променад по центру отдыхающие выбираться не рискуют. В гостиницах Старого Тбилиси на весь сезон номеров не было, а тут, один за другим, от поездки в Грузию отказываются даже постоянные клиенты. Таксисты подсчитывают убытки.

«32 градуса. Я говорю: просим. Но никого - боятся. Две недели назад много было», - пояснил таксист Заур Мчедлидзе.

Туризм - важнейшая составляющая грузинской экономики, путешественников из России было абсолютное большинство. В прошлом году россияне оставили здесь, по разным оценкам, до миллиарда долларов. И тут - в разгар сезона не застолье, протесты.

Последняя попытка Тбилиси как-то исправить ситуацию - ноу-хау по раздаче туристам из России по бутылке грузинского вина в руки, прямо на границе или в аэропорту. Для этого планируется закупить 300 тысяч бутылок, уже и бюджет выделили - миллиард лари или 350 тысяч долларов.

Власти тоже срочно бросились искать замену российским путешественникам. Рекламные ролики, зазывающие собирать чемоданы в Тбилиси, появились на сайтах посольств Дании и США. Хотя, возможно, не все американцы подозревают, что вообще на карте есть такая страна - Грузия, а не только штат Джорджия.

И спустя 10 дней у здания парламента Тбилиси - палатки. Теперь демонстранты требуют отставку министра внутренних дел. Но каждый второй лозунг - откровенно антироссийский.

«Не только мой выбор, выбор всей Грузии! Мы всегда были в Европе, потом эти русские затащили нас в свою грязь по горло. Нам нужны евроатлантические структуры! Нам нужно НАТО», - заявляет местный житель Георгий Никучадзе.

Протесты вспыхнули, словно топливо для них закладывали давно, нужна была только спичка. Формальный повод - кресло, в которое посадили российского депутата Сергея Гаврилова. Он приехал на Межпарламентскую ассамблею православия. А уже через считанные часы - как по мановению волшебной палочки - плакаты и красные повязки на один глаз. Кто режиссер постановки, сложно не заметить. Выступления только на грузинском и английском, в толпе видны флаги США.

Ситуация до боли напоминает лето 2008-го, когда в Тбилиси прилетела экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, после чего Грузия напала на Южную Осетию.

Вот и сейчас выяснилось, что за два дня до начала беспорядков в Тбилиси был советник бывшего американского вице-президента Джо Байдена. Майкл Карпентер призвал присмотреться к гостям из России. Мол, слишком уж наладились отношения - в том числе экономические.

«Только что провел три дня в Грузии. Не уверен, что правительство страны полностью осознает последствия политики открытых дверей с Россией. С таким внушительным числом "туристов" (например, из ФСБ) и количеством земель, скупаемой российскими бизнесменами, можно в один прекрасный день проснуться и обнаружить, что оккупированы не 20, а все 100 процентов территории», - заявил он. «Заявление Карпентера, то есть они почувствовали, что есть американская поддержка, кроме того, грузины очень хорошо умеют ставить эмоциональные спектакли. Называется флешмоб, вот флешмоб они быстро поставили и получили то, что получили», - сказал Валерий Хабурдзания, министр безопасности Грузии (2001-2004 годы).

А пока официальный Тбилиси называет Россию оккупантом, черноморская столица Грузии - Батуми - все больше становится похожа на турецкий анклав. За последние пять лет Турция вложила в этот регион больше четырехсот миллионов долларов. Турецкая речь звучит едва ли не чаще грузинской, рядом - старая мечеть, и посланцы Анкары ведут переговоры о строительстве новой.

«В Аджарии же это и экспансия религиозная, и экспансия национальная. Потому что приезжающие турки и работающие там турки, конечно, не собираются говорить на грузинском, тем более, что по турецкой конституции языком страны является турецкий», - объясняет Виктор Надеин-Раевский, директор Института политических и социальных исследований.

И ведь никто не говорит о турецкой оккупации, почему - объясняет эксперт Владимир Хомерики. Он уверен: российская карта - просто удобный козырь. А за ширмой русофобии США идет к другой цели - им нужна военная база для нападения на Иран. Азербайджан, Армения или Турция вряд ли предоставят свою территорию.

«Знаем, что Трамп обещал войну Ирану, но пока ее не начал и отменил, именно потому, что у него нет плацдарма. Аэродромы в Грузии готовы, которые могут принять любые бомбардировщики, поэтому, конечно, Грузия нужна как плацдарм, и это страшно для Грузии, ведь она подставит себя полностью под удар. В случае чего самолеты улетят, корабли уйдут, кто будет мишенью для иранцев - их в Грузии и сейчас много - в случае боевых действий?», - считает Владимир Хомерики, доктор экономических наук, президент фонда «Единение русского и грузинского народа».

Железная леди грузинской политики Нино Бурджанадзе уверена - наметившееся потепление в отношениях с Россией последние события в Грузии в одночасье отбросили назад. А стоит за всем этим ее бывший соратник по революции роз Михаил Саакашвили.

«Американские спецслужбы, неправительственные организации, Саакашвили и его национальное движение, оба фланга, и плюс телевидение… Они же все время работали. Они работали, они укрепляли этот антироссийский как бы тренд. Потому что единственная их возможность вернуться к власти - это как раз провокация, это создание и укрепление, вернее, антирусского тренда, чем они сейчас и занимаются», - уверена Нино Бурджанадзе, экс-спикер грузинского парламента, лидер партии «Демократическое движение - Единая Грузия».

Сам же экс-президент, чья партия и раскачивает ситуацию в Грузии, сейчас находится на Украине - оттуда дает указания митингующим и призывает жителей Незалежной пить побольше вина - ради спасения экономики «братской» страны.

«Я хочу просто обратиться к украинцам: братья-украинцы, сестры, приезжайте отдыхать в Грузию. Я хочу встретиться с руководством украинских авиакомпаний, чтобы они снизили цены. Потому что это нечеловеческие цены сейчас там», - заявил Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии (2004-2013 годы).

Впрочем, если так и дальше пойдет, уничтожать запасы вина и правда придется украинцам, ну или самим грузинам. Ведь никому, кроме России и стран бывшего СССР, их продукция в таких больших количествах просто не нужна.

Владелец сети грузинских ресторанов в Москве говорит, что как только Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за алкоголем из Грузии, виноделы занервничали.

«Там цифры на миллионы и эмбарго неприятно», - объясняет Иракли Андрибава, владелец сети грузинских ресторанов.

В самой Грузии после пика протестов, похоже, пришло понимание, какова цена потери турпотока из России. Нацбанк оценил ее в 300 миллионов долларов. Национальная валюта - лари - уже побила исторический минимум.

И вот сначала грузинская диаспора просит Россию возобновить авиасообщение. А потом и министр финансов - уж он-то лучше других знает, во что обойдутся Грузии антироссийские выступления - признает: случай с креслом и депутатом Гавриловым никак не вписывается в традиции кавказского гостеприимства.