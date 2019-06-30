В зону паводка в Иркутской области перебросили автономный хлебозавод

Военно-транспортная авиация доставила мобильный хлебозавод для пострадавших от сильнейшего паводка в Иркутской области.

«Самолет ЦВО перебросил из Кемеровской в Иркутскую область подразделения подвижного механизированного хлебозавода бригады материально-технического обеспечения», - рассказали в пресс-службе центрального военного округа.

Уточняется, комплекс состоит из печи и тестомесильного агрегата, способный производить порядка трех тонн хлеба в сутки.

Кроме того, около 50 военнослужащих - среди них военные инженеры, медики, специалисты материально-технического обеспечения, а также более 20 единиц тяжелой техники задействовали от ЦВО для помощи жителям пострадавшего от наводнения региона.

В случае необходимости Владимир Путин распорядился подключить армию для борьбы с паводком в Иркутской области.