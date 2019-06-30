В Крыму назвали «наглым упорством» появление эсминца ВМС США в Черном море

Заход эсминца ВМС США USS Carney в Черное море является наглым упорством, которое направлено на создание напряженности в международных отношениях. Об этом заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Уже не удивляет наглое упорство США присутствовать в Черном море, что направлено на создание напряженности в международных отношениях и говорит о том, что США не намерены отказываться от агрессивных планов», - сказал он.

Как заявил Гемпель, за последние годы российская армия и флот получили самое современное оружие, превосходящее в разы американское, оно в состоянии обеспечить нерушимость границ и мирную жизнь российских граждан.

«А Крым был и будет непотопляемым авианосцем в Черном море, обеспечивающим стабильность международную в черноморском регионе», - отметил Гемпель.

Напомним, эскадренный миноносец USS Carney зашел в Черное море 29 июня в 19.20 по московскому времени.

Силы ЧФ осуществляют наблюдение за американским эсминцем. К непосредственному наблюдению за действиями военного корабля приступил сторожевой корабль «Сметливый».

В соответствии с международной конвенцией Монтре, которая регламентирует проход турецких проливов для военных кораблей нечерноморских стран, пребывание эсминца США в Черном море не должно превышать 21 дня.