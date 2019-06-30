Дети-трансгендеры, мужчина с подгузниками и женщина с инструментами: британская версия «цивилизованного» человека

Свою модель будущего, вернее, того, как будет выглядеть человек будущего, представили на этой неделе и американские ученые. Если человечество продолжит так же активно использовать смартфоны и компьютеры, то через 100 лет наш генофонд сильно изменится.

3D-модель, которую назвали Мэнди, привлекательной не назовешь. Из-за пристрастия к гаджетам ее предков у виртуальной девушки искривился позвоночник и развились мышцы шеи, чтобы часами просиживать, склонившись над экраном. Руки похожи на когти птицы - так удобнее набирать текст в смартфоне. Череп Мэнди стал толще, а на глазах появилось дополнительное веко - для защиты от вредных излучений. А вот мозг уменьшился - думать и запоминать теперь ничего не надо, все это делает искусственный разум.

Это, по словам ученых, ждет нас через сто лет. Но то, как меняется человек уже сейчас, причем полностью по своей воле, подчас шокирует не меньше.

В Великобритании на рекламном рынке введен запрет на «гендерные стереотипы». Это значит, что теперь в рекламных роликах нельзя будет использовать, например, образ девочки, которая хочет стать балериной, или мальчика, который хочет стать пожарным. Это, по мнению британцев, дискриминация.

О том, как стираются привычные нам образы и что приходит им на смену, рассказал корреспондент «Звезды» Евгений Ксензенко.

На одной из рождественских реклам британского супермаркета женщина готовится к празднику - выбирает подарки, убирает и украшает дом. По новым правилам агентства по стандартам рекламы - это жуткая история. Ведь на экране демонстрируется эксплуатация слабого пола. С июня 2019 года подобные клипы на британском телевидении больше не появятся - их запретили. И не имеет значения, что в жизни в большинстве случаев подготовка к празднику происходит именно так.

«В рекламе не должно быть гендерных стереотипов, которые могут причинить вред или нанести серьезное или массовое оскорбление», - говорится в соответствующем британском кодексе.

Девочки в будущем становятся балеринами, а мальчики - учеными. Оказывается, это «кошмарное» будущее - проявление гендерной дискриминации с пеленок. Лучше бы наоборот показали - мальчик танцует, а девочка совершает открытия. Вот это был бы «правильный» ход.

«Это безответственно и даже вредно - изображать маленького мальчика - такого активного, подвижного, умного с лидерскими качествами, а маленькую девочку с увлечениями вроде балета и другими стереотипными женскими хобби. То есть менее активными, с меньшими лидерскими задатками», - считает управляющий партнер агентства «Isobel» Джейми Уильямс.

Джейми, партнер в рекламном агентстве, приветствовал новые правила. Если раньше креативность заключалась в разбивании клише, то сейчас даже здравый смысл признают стереотипом. Например, теперь мальчик с куклой - это органичный сценарный поворот, а девочка в пуантах - явно оскорбление.

Другой пример - реклама подгузников - вызывает еще больше вопросов. Если мужчина ловко переодевает младенца, то все замечательно. Если вдруг в клипе появляется ирония - например, вздохи или хватание за голову, то тут же подобная реклама попадает в черный список гендерных предрассудков. Ведь получается, по новым стандартам, это - сексизм по отношению к мужчинам.

Традиционно мужские профессии, такие как пожарные или военные, по новым правилам, лучше рекламировать женщинам - так безопаснее. Претензий не будет - раз, еще и похвалят - два.

«Эти правила окажут реальное влияние на общество. Взять моих детей. Я бы очень расстроился, если бы они были ограничены - не могли бы делать то, что они хотели бы. Рекламе теперь нужно будет избегать подобных стереотипов», - уверен Уильямс.

А именно: нельзя показывать джентльмена с инструментами - ведь это реклама из серии «хозяин в доме». Хозяйка же ни в коем случае не должна испытывать сложности с парковкой или готовить ужин мужу. А уж если супруг лежит в это время на диване с газетой, то это точно гендерное преступление.

Борьба с гендерной дискриминацией ведется в Британии как на экранах, так и в школах. Ущемление по гендерному признаку - это еще и когда маленькому мальчику мешают стать девочкой или наоборот. При этом помехой в новой реальности становятся не врачи, отказывающиеся выполнять операцию по смене пола, или государство, а сами родители, которые еще сомневаются, стоит ли делать из ребенка трансгендера. С точки зрения властей, это выглядит как «эмоциональное насилие» над несовершеннолетним. Например, случай из британской практики - мальчик-аутист захотел сменить пол, а родители возражали, но были вынуждены согласиться на проведение лечения, получив угрозу от социальной службы - мы заберем у вас ребенка.

«Меня очень волнует то, чему мы учим детей. Что якобы их ощущения важнее их биологической сути. Мы направляем детей на лечение, которое ведет к стерилизации, возможно, потери сексуальной функции и гормонотерапии. И кроме того, это означает жизнь на таблетках. И все это внушается детям под таким соусом, что это необходимо для раскрытия своей аутентичности. У нас нет никаких доказательств эффективности подобной медицинской терапии», - заявила основатель фонда «Transgendertrend» Стефани Дэвиз-Арай.

Стефани - в меньшинстве. Она не боится быть неполиткорректной, то есть открыто говорить о том, что ее волнует смена пола в таком юном возрасте. Это уже опасная тема в Британии: вдруг трансгендеры обидятся - в суд подадут. Стефани никого не хочет обижать - тело каждого человека принадлежит только ему. Однако решать, что с ним делать, на ее взгляд, может только взрослый человек.

«И если вы пытаетесь это оспорить, то вас тут же назовут темным человеком, ненавистником. Обвинят в желании избавиться от трансгендеров. Даже на правительственном уровне лишь немногие готовы обсуждать этот вопрос. Их тут же начнут гнобить, попытаются закрыть им рот. И эти люди просто выражают озабоченность», - выразила обеспокоенность Дэвиз-Арай.

Цена ошибки смены пола - поломанная жизнь. Чаще всего девушки решаются на операцию. Однако спустя несколько лет некоторые из них сожалеют о содеянном.

«По неизвестным причинам у нас все больше детей, которые отождествляют себя как трансгендеры. Меня волнует то, что они верят, что после прохождения медицинского лечения они почувствуют себя лучше. И хотя некоторые из них действительно это ощутят, но большинство-то - нет. Потому что, возможно, они страдают от других проблем, которых они избегают или о которых не хотят говорить. Я имею в виду психологические проблемы. Такие, как проблемы взросления», - подчеркнул психоаналитик клиники «Rock» Боб Уизерс.

Несовпадение гендерной идентичности - это серьезная тема. Уизерс уважает ее, но так же, как и Дэвиз-Арай, считает, что только сами взрослые должны решать, что делать. Дети должны получить консультацию и разобраться в себе, а не направление на медицинскую операцию.

«Исследования мозга показали, что мы взрослеем только в 20 с чем-то лет. Молодые люди чаще всего склонны к риску. По этим причинам даже страховка для молодых водителей стоит дороже. Потому что больше опасности того, что произойдет авария - вы больше склонны к риску», - отметил Уизерс.

В случае психологической аварии последствия могут быть смертельными. Так произошло в Бразилии. Две женщины решили сделать из своего 9-летнего сына девочку. Сами провели операцию - отрезали пенис и сделали нечто похожее, на их взгляд, на женский половой орган. Однако мальчик так и не стал девочкой. Результат им не понравился. В итоге женщины убили ребенка - якобы из милосердия.

«Мы знаем из статистики “Тависток”. Это клиника, куда отправляют на операции по смене пола. Это одна из лучших клиник не только в Британии, но и в мире - с точки зрения оказания помощи трансгендерным людям. Так вот число направлений в эту клинику возросло на 2500% за последние десять лет. И вопрос: почему такой скачок? Ответ заключается в том, что появилось больше паблисити и есть реальный идеологический толчок по всему миру, а не только в Британии», - утверждает адвокат Cristian Concern Майкл Филлипс.

Новые тенденции в обществе и стандарты в рекламе - это не борьба со стереотипами, а, скорее всего, рождение новых. И здесь главное, чтобы не было эффекта кривого зеркала. Бороться с дискриминацией - это правильно, но когда при этом ущемляются права большинства людей и здравый смысл, то в выигрыше, похоже, остается только абсурд.