Трамп разыграл принца Саудовской Аравии: видео
Саммит G20 проходил в японском городе Осака 28 и 29 июня.
© Видео: AjelNews24, Twitter © Фото: White House via Globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп пошутил над саудовским принцем Мухаммедом бен Салманем на саммите лидеров стран «Большой двадцатки». Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Twitter AjelNews24.
На кадрах видно, как Дональд Трамп проходит и хлопает Мухаммеда бен Салмана по плечу, принц оборачивается, однако не успевает заметить, кто его толкнул.
Форум лидеров стран «Большой двадцатки», который в 2019 году проходил в Осаке, завершился 29 июня, а следующий саммит G20 состоится в 2020-м в Саудовской Аравии.