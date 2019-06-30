Трамп разыграл принца Саудовской Аравии: видео

Президент США Дональд Трамп пошутил над саудовским принцем Мухаммедом бен Салманем на саммите лидеров стран «Большой двадцатки». Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Twitter AjelNews24.

На кадрах видно, как Дональд Трамп проходит и хлопает Мухаммеда бен Салмана по плечу, принц оборачивается, однако не успевает заметить, кто его толкнул.

Форум лидеров стран «Большой двадцатки», который в 2019 году проходил в Осаке, завершился 29 июня, а следующий саммит G20 состоится в 2020-м в Саудовской Аравии.