Тигр атаковал мотоциклистов в Индии: видео

Мотоциклист и его пассажир чудом выжили после атаки бенгальского тигра. Инцидент, который произошел в округе Ваянад в штате Керала на юго-западе Индии, зафиксировали на камеру видеонаблюдения.

На записи видно, как тигр начал охоту. Выскочив из леса на дорогу, животное пыталось схватить ехавших на мотоцикле людей. Тигр не рассчитал скорость и промахнулся, поэтому водитель и пассажир отделались лишь испугом.