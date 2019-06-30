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В Кремле рассказали о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей

Дарья Михалина
15:57 30.06.2019
Как отметил Дмитрий Песков, британская сторона так и не представила никаких доказательств причастности РФ.
В Кремле рассказали о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Британский премьер-министр Тереза Мэй во время встречи с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в японской Осаке обсудила дело Скрипалей. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, позиция британской стороны была «жесткой». При этом никаких доказательств вины Москвы Мэй не предоставила, подчеркивает Песков.  

«Эта часть беседы была действительно жесткая, предельно откровенная», - отметил он.

«Достаточно доходчиво президент Путин объяснил ей все, что требовало объяснений по этому делу», - уточнил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил: Кремль не располагает информацией о текущем местоположении Скрипалей.

Остальная часть встречи, как сообщил Песков, прошла в дружелюбном ключе.

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