ЦВО направил подразделения для борьбы с паводком в Иркутской области

Сводный отряд Центрального военного округа выдвинулся в зону паводка в город Нижнеудинск Иркутской области для оказания помощи пострадавшим.

Силы и средства ЦВО выделены по решению командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина после обращения полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и главы Иркутской области Сергея Левченко.

Военные совершают марш с техникой из Кемеровской области в Нижнеудинск. В кратчайшие сроки им предстоит преодолеть более тысячи километров.

От ЦВО задействованы около 50 военнослужащих, включая военных инженеров, медиков, специалистов материально-технического обеспечения, а также более 20 единиц тяжелой техники.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию для борьбы с паводком в Иркутской области.

В регионе уже несколько дней наблюдается масштабное наводнение. Стихийное бедствие случилось из-за того, что проливные дожди совпали с таянием снегов в горах Восточного Саяна. В области действует режим чрезвычайной ситуации.

По последним данным, в результате паводка пострадал 351 человек, 97 из которых были госпитализированы. Жертвами катастрофы стали пять жителей региона, двое числятся как без вести пропавшие.