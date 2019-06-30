Пожар на площади 20 гектаров ликвидирован в Оренбургской области

Спасательные службы ликвидировали пожар на площади 20 гектаров в Новотроицке. Об этом сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области.

Вчера, 29 июня, на пограничной зоне Казахстана и российского Новотроицка загорелась сухая трава. Спасатели констатировали опасность перехода пламени на два населенных пункта, поэтому были эвакуированы 174 человека из летнего лагеря «Чайка».

«В 15.47 (13.47 мск) в воскресенье пожар на территории Новотроицкого городского округа ликвидирован на общей площади 20 гектаров», - говорится на сайте спасательного ведомства.

Ликвидацию пожара осуществляли 229 человек и 58 единиц техники, включая пожарный поезд и вертолет Ми-8. Кроме того, к тушению привлекли 58 волонтеров и силы и средства предприятий восточного Оренбуржья.