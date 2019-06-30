Силы Черноморского флота приступили к слежению за эсминцем USS Carney

Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия ВМС США USS Carney сразу после его вхождения в акваторию Черного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

К непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый».

Помимо этого, на всем протяжении пребывания эсминца USS Carney в зоне ответственности ЧФ за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота.

Эскадренный миноносец USS Carney зашел в акваторию Черного моря в 19.20 по московскому времени 29 июня 2019 года.

В соответствии с положениями международной конвенции Монтре, регламентирующей проход турецких проливов для военных кораблей нечерноморских государств, время пребывания американского эсминца в Черном море не должно превысить 21 сутки.