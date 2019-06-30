Насосная станция в ДНР попала под гранатометный обстрел ВСУ
Район Васильевской насосной станции вновь подвергся обстрелу со стороны украинских силовиков.
© Фото: Міністерство оборони України, Facebook
Васильевская насосная станция под городом Ясиноватая попала под обстрел Вооруженных сил Украины в субботу, 29 июня, передает «Донецкое агентство новостей».
Огонь велся со стороны населенного пункта Новоселовка Вторая, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По данным представительства, киевские силовики стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Сотрудники объекта водоснабжения вынуждены были прятаться в укрытие. Пострадавших в результате обстрела нет.
Данная станция обеспечивает водой населенные пункты, находящиеся по обе стороны линии разграничения, но постоянно подвергается обстрелу со стороны силовиков.